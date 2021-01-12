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HaberlerDünyaSON DAKİKA: İngiltere'den korkutan koronavirüs uyarısı: En kötüsü gelecek! - Haberler
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İngiltere'den korkutan koronavirüs uyarısı: En kötüsü gelecek!

İngiltere'de mutasyona uğrayan koronavirüsün tespit edilmesiyle vaka artışları sürüyor. Koronavirüse karşı aşılamanın başladığı, 3. kez ulusal karantina ilan edilen İngiltere'de, hükümetin tıp danışmanı Whitty, "Durum daha da kötüye gidecek, salgının en kötü haftaları olacak" dedi

SON DAKİKA: İngiltere'den korkutan koronavirüs uyarısı: En kötüsü gelecek! - Haberler
İngiltere'den korkutan uyarı: En kötüsü gelecek!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

İngiltere'de koronavirüsün daha bulaşıcı türünün ortaya çıkmasıyla vaka artışları devam ediyor.

İngiltere Hükümetinin Tıp Danışmanı Chris Whitty, BBC'ye yaptığı açıklamada, durumun daha da kötüye gideceği konusunda uyardı.

Gelecek birkaç haftanın "salgının en kötü haftaları" olacağına işaret eden Whitty, insanların hayatını kaybedenlerin oluşturduğu tabloyu anlamamasını "korkunç" olarak niteledi.

"HER 20 KİŞİDEN BİRİNDE KOVİD-19 VAR"

Öte yandan günlük ölümlerin 1000'i, vakaların da 60 bini geçmesi endişeleri artırıyor.

Guardian gazetesinin haberine göre, virüsün daha bulaşıcı bir türü nedeniyle Londra'nın bazı bölgelerinde her 20 kişiden birine Kovid-19 bulaşmış durumda.

ÖNLEMLER DAHA DA SIKILAŞTIRILACAK

Toplam can kaybı sayısının 81 bini geçtiği ülkede, hastanede yatan Kovid-19 hastası sayısındaki rekor artışın sağlık hizmetleri üzerindeki baskısı nedeniyle karantina önlemlerinin daha da sıkılaştırılması planlanıyor.

The Daily Telegraph'ın haberine göre, insanların birlikte yaşamadığı kişilerle egzersiz yapmalarının da yasaklanması bekleniyor.

TOPLU AŞILAMA BAŞLADI

İngiltere'de yaşlılar ve sağlık çalışanlarının, ülkedeki 7 büyük toplu aşı merkezinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmasına başlanırken, salgında ülkeyi daha kötü gülerin beklediği bildirildi.

Başvuru yapan kişiler, verilen randevu saatinde kendilerine en yakın merkeze giderek aşı yaptırabiliyor.

Londra, Bristol, Surrey, Newcastle, Manchester, Stevenage ve Birmingham'daki yeni merkezlerde, dakikada 4 kişi aşılanabiliyor.

Ülkede ilk aşamada günlük 200 bin, gelecek haftalarda da 1 milyon kişiye aşı yapılması hedefleniyor.

İngiltere'de bugüne kadar yaklaşık 2 milyondan fazla kişiye Kovid-19 aşısı yapıldığı belirtiliyor.

Çalışmalara, gelecek günlerde aile hekimlerinin yanı sıra bazı eczanelerin de katılmasıyla Kovid-19 aşısı yapılan toplam yer sayısı yaklaşık 1200'e çıkacak.

3 AŞI ONAYLANDI

Pfizer-BioNTech aşısını ilk uygulayan ülke olan İngiltere, 8 Aralık'ta aşı çalışmalarına başlamıştı.

İngiliz ilaç denetim kuruluşu, yeni yıldan hemen önce de Oxford-AstraZeneca aşısına onay vermiş ve bu aşının ilk dozu 4 Ocak'ta yapılmıştı.

8 Ocak'ta da ABD merkezli ilaç firması Moderna'nın Kovid-19 aşısının yaygın kullanımı onaylanmıştı.

Ülke, artan vakalar karşısında 5 Ocak'ta yeniden karantinaya gitmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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