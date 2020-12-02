SON DAKİKA korona aşısı bir onay daha aldı! Vurulmaya başlanacak

İngiltere'den o aşının kullanımına onay! 0:00 / 0:00

Reuters

Son dakika bilgilerine göre, İngiltere hükümeti Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla geliştirilen koronavirüs aşısının kullanımını onayladı.

İngiltere, Pfizer'in yüzde 95 etkili olduğu açıklanan koronavirüs aşısına onay veren ilk ülke oldu. İngiltere Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada öncelikli olarak aşılanacak gruplara ilişkin son tavsiyelerini yakında yayınlayacaklarını duyurdu.

Aşı önümüzdeki haftadan itibaren İngiltere'de erişilebilir olacak.

Pfizer'den yapılan açıklamada "ABD ve AB'nin de aşı konusunda yetki kararlarını bu ay bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.