Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası'ndaki final maçında sahaya girerek protesto eylemi gerçekleştirenlerden biri olan ve Moskova'daki bir hastanenin toksikoloji bölümüne kaldırılan Verzilov'un "zehirlenmiş olabileceğini" öne sürmüştü.

Eşinin "zehirlendiğini" iddia ettiği Verzilov, tedavi için Almanya'nın başkenti Berlin'e götürülmüş, iki arkadaşının Pazar günü yaptıkları açıklamada aktivistin görme, konuşma ve yürüme kabiliyetini kaybettiğini ancak Almanya'da tedaviye alındığından beri durumunun daha iyiye gittiğini söylemişlerdi.

Verzilov'un eşi Nadezhda Tolokonnikova, "Kasıtlı olarak zehirlendiğine ve onun gözünü korkutmak ya da onu ölürdürmek amacıyla yapıldığına inanıyorum" açıklamasında bulunmuştu.

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