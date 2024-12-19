İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 4,75'te sabit tuttu.

Karar metninde "Enflasyonun orta vadede yüzde 2'lik hedefe sürdürülebilir bir şekilde dönmesine yönelik riskler daha da azalana kadar para politikasının yeterince uzun bir süre kısıtlayıcı kalmaya devam etmesi gerekecek" ifadeleri kullanıldı.