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        Haberler Ekonomi Para İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı - Para Haberleri

        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

        İngiltere Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 4,75 seviyesinde tuttu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 15:01 Güncelleme: 19.12.2024 - 15:10
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        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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        İngiltere Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 4,75'te sabit tuttu.

        Karar metninde "Enflasyonun orta vadede yüzde 2'lik hedefe sürdürülebilir bir şekilde dönmesine yönelik riskler daha da azalana kadar para politikasının yeterince uzun bir süre kısıtlayıcı kalmaya devam etmesi gerekecek" ifadeleri kullanıldı.

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