İngiltere Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürerek yüzde 4,75'e çekti.

BloombergHT'de yer alan habere göre İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey yaptığı açıklamada, "Enflasyonun hedefe yakın kalmasını sağlamamız gerekiyor, böylece faiz oranlarını çok hızlı veya çok fazla düşüremeyiz" derken "Ancak ekonomi beklediğimiz gibi gelişirse, faiz oranlarının buradan itibaren kademeli olarak düşmeye devam etmesi muhtemeldir" diye ekledi.

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