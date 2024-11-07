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        Haberler Ekonomi Döviz Son dakika: İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz indirimi - Döviz Haberleri

        İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

        İngiltere Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürerek yüzde 4,75'e çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 15:04 Güncelleme: 07.11.2024 - 15:30
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        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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        İngiltere Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürerek yüzde 4,75'e çekti.

        BloombergHT'de yer alan habere göre İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey yaptığı açıklamada, "Enflasyonun hedefe yakın kalmasını sağlamamız gerekiyor, böylece faiz oranlarını çok hızlı veya çok fazla düşüremeyiz" derken "Ancak ekonomi beklediğimiz gibi gelişirse, faiz oranlarının buradan itibaren kademeli olarak düşmeye devam etmesi muhtemeldir" diye ekledi.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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