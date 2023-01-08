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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Van'da insan tacirleri, polisten kaçarken kaza yaptı! 2 kişi öldü, 6 kişi yaralı
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Düzensiz göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 2 ölü, 6 yaralı

Van'da insan tacirleri dehşete yol açtı. Kentte düzensiz göçmenleri taşıyan ve polisten kaçan araç kaza yaptı. Olayda 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Son dakika: Van'da insan tacirleri, polisten kaçarken kaza yaptı! 2 kişi öldü, 6 kişi yaralı
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İHA

Van’da düzensiz göçmenleri taşıyan ve polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan aracın beton bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

İHA'da yer alan habere göre, Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında “Kontrol noktasında mülteci taşıyan araca ateş açıldı” şeklinde gerçekleri yansıtmayan iddialar nedeniyle açıklama yapılması ihtiyacı oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, “7 Ocak 2023 tarihinde içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir araç ‘dur’ ihtarına uymayarak Özalp ilçe istikametinden şehir merkezine doğru kaçma girişiminde bulunmuştur. Görevlilerimizin ihtarlarına rağmen durmayan araç Özalp uygulama noktasına geldiğinde ters istikamete girerek önce zırhlı araca sonra beton bariyerlere çarparak kaza yapmıştır. Olay esnasında kesinlikle silah kullanılmamıştır. Kaza yapan araç içerisinde 51 düzensiz göçmen olduğu tespit edilmiş, 2 düzensiz göçmen trafik kazası neticesinde hayatını kaybetmiş, 6 düzensiz göçmen ise yaralanmıştır. Yaralılar, tedavileri yapılmak üzere çevre hastanelere sevk edilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikata başlanılmış, aralarında araç sürücüsünün de olduğu 3 şahıs gözaltına alınmıştır” denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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