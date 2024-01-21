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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İnsan tacirlerine operasyon! 33 şüpheli gözaltında! - Haberler

        Kalkan-9 Operasyonunda 11 göçmen kaçakçısı ve 92 düzensiz göçmen yakalandı

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, İzmir'deki Kalkan-9 Operasyonu'nda 11 göçmen kaçakçısı ile 92 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 09:32 Güncelleme: 21.01.2024 - 09:44
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        İnsan tacirlerine operasyon! 33 şüpheli gözaltında
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de göçmen kaçakçıları ile düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edilen evlere yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce 5 tim çevik, 20 motorize ekip, 2 tim özel harekat ve 182 personelin katılımıyla operasyon düzenlendiğini kaydetti.

        20 adreste arama yapıldığını belirten Yerlikaya, "11 göçmen kaçakçısı ile 92 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmen olduğunu bildiği halde bu kişilere evini kiraya veren 16 ev sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı. Operasyonlar sonucunda evini kiraya veren ev sahiplerine ve düzensiz göçmenlere toplam 3 milyon 158 bin lira para cezası uygulandı." ifadesini kullandı.

        Yerlikaya, operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşarak güvenlik güçlerini tebrik etti.

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