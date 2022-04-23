İnternetteki küfür için kiralık katil! 0:00 / 0:00

İHA

Adana'nın Kozan ilçesinde edinilen bilgiye göre, olay 17 Mart'ta, Tufanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, bir telefon dükkanına pompalı tüfekle ateş açıp, olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İHA'da yer alan habere göre bu sırada dükkanda oturan Umut Barış Koç (27), saldırganların silahından çıkan saçmalarla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Koç'un öldüğü belirlendi.

CİNAYETTE ÇETE ŞÜPHESİ ORTAYA ÇIKTI

Koç yakınları tarafından toprağa verildi. Bu olaydan sonra Adana polisi zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Polis olayın bir çete tarafından yapıldığını saptaması üzerine devreye Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri girdi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Zanlılara yönelik başlayan takip sonucunda 7 şüpheli belirlendi. Polis 19 Nisan günü şafak vakti Kozan'da operasyonu başlatarak 7 zanlıyı yakalamak için 12 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 7 zanlı yakalandı.

CİNAYET İDDİASINI KABUL ETMEDİLER

Polis adreslerde yaptığı aramada 1 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, kar maskesi, 20 mermi ele geçirdi. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete getirilen zanlılar sorgularında cinayetle alakalarının olmadığını öne sürdü.

SOSYAL MEDYADAKİ KÜFÜRE 'KİRALIK KATİL' İDDİASI

Polis ise yaptığı çalışmada cinayetin sosyal medyadan küfürleşme yüzünden işlendiğini belirledi. Öldürülen Koç'un, sosyal medyadan bir kişiye küfrettiği ve tehdit ettiği o şahsın da cinayeti azmettirdiği, gözaltına alınan 7 şahsına cinayet planı yaparak iki kiralık katil bulup cinayeti işlediği öne sürüldü.

AZMETTİRİCİ VE TETİKÇİLER ARANIYOR

Polis 7 zanlıdan 2’sinin ifadesini aldıktan sonra serbest bırakırken, 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

AA'da yer alan habere göre nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden M.Ö, C.Ç. ve C.S. tutuklandı, M.Ç. ve M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis cinayeti azmettiren ve cinayeti işleyen 3 kişiyi de bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.