AA

"Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", TBMM'ye sunulurken, teklifte, taksitli satış ve kredi sözleşmeleri, mesafeli satışlar, devre mülk satışları, satış sonrası hizmetler ile tüketici hakem heyetlerine ilişkin pek çok konu düzenleniyor.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, teklifin, pek çok konuda tüketicileri daha sıkı korumaya yönelik hükümler içerdiğini belirtirken, tüketici hakem heyetlerine başvuru sınırının 30 bin liraya yükseltilecek olmasının da sevindirici olduğunu söyledi.

Mevcut kanunda yer alan, İcra ve İflas Kanunu hakları saklı kalmak kaydıyla, tüketici hakem heyetlerine başvuruda bulunulabileceği hükmünün milyonlarca tüketiciyi mağdur ettiğine işaret eden Ağaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Alacaklı olduğunu iddia eden, elektrik, doğal gaz, su, bankacılık ve telekomünikasyon sektörlerindeki şirketler, icraya başvurmadan önce tüketici hakem heyetlerine başvurmak yerine, şimdi doğrudan icra yoluyla alacaklarını alabiliyorlar. Bu hükmün düzenlenmesi, tüketicilere rahat nefes aldıracak. Tüketicilerin maaşlarına haciz geliyor ya da mal varlıklarına el konuluyor. Bu borçlar sözleşmeden kaynaklanıyor ancak birçoğu haklı nedene dayanmıyor. Tüketici aboneliğini feshetmiş ancak şirket buna rağmen borç çıkarmış, tüketici evden çıkalı 5 yıl olmuş ancak geçmişe dönük elektrik borcundan icra takibi yapılmış. Askerde olan vatandaşa telefon borcu gelmiş. İcra takibinden önce tüketici hakem heyetine başvurularak borcun gerçek olup olmadığı araştırılmalı. Alacaklı olduğunu iddia eden şirket, tüketiciyi icra vermeden önce hakem heyetine başvurmalı, hakem heyeti borcu haklı bulursa icraya konu edilmeli. Tüketici bu icradan kurtulmak için de 500 liralık borç için 3 bin liralık avukatlık ücreti ödemek zorunda kalıyor."

"TELEKOMÜNİKASYON SÖZLEŞMELERİNDEKİ CAYMA HAKKI PEKİŞTİRİLMELİ"

Ağaoğlu, kanunda bu konuda düzenleme olmasına rağmen özellikle telekomünikasyon sektöründeki 2 yıllık aboneliklerde cayma hakkının kullanılmasında sorunlar yaşandığına dikkati çekerek, "Telekomünikasyon abonelikleri, nüfusun tamamını etkiliyor. Telekomünikasyon sektöründeki 1 yıldan uzun süreli aboneliklerde tüketiciye tanınan herhangi bir cezai bedel ödemeden feshetme hakkı pekiştirilerek açık şekilde yeni kanunda yer almalı." dedi.

İnternet alışverişlerinde satıcılara elektronik ticaret yetki belgesi şartı getirilmesini talep eden Ağaoğlu, "Aklına esen internet sitesi kurup satış yapıyor. Instagram, Facebook, WhatsApp gibi sosyal mecralarda satış yapılmasına sınırlama getirilmeli. Bu mecralarda yapılan satışlar genellikle mesafeli satış sözleşmeleri hükümlerine aykırı oluyor ve çoğu kez de tüketici dolandırılabiliyor." diye konuştu.

"KARGONUN İÇİNE BAKILMALI"

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Bülent Deniz de "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun"da ekonomi ve teknolojideki gelişmeler doğrultusunda revizyon ve tadilat ihtiyacı bulunduğunu belirtti.

Deniz, "Tüketici Kanunu, Türkiye'deki en önemli yasalardan bir tanesi. Getirilen düzenlemeyi de önemli buluyoruz. Ancak kanun teklifi hazırlanırken, tüketici örgütlerinin katkı ve görüşleri alınmadı. Biz de Meclis sürecinde görüşlerimizi dile getirmeye çalışacağız. Tüketici hakem heyetlerine başvuru sınırının yükseltilmesi olumlu. Ancak hakem heyetlerinin azaltılan sayısının da yeniden artmasını ve heyetlerin yaygınlaşmasını da bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Özellikle elektronik ticaretin yaygınlaşması nedeniyle bu alandaki düzenlemeleri önemsediklerine işaret eden Deniz, şu değerlendirmede bulundu:

"Kanun teklifinde e-ticarete yönelik düzenlemelere daha fazla yer verilmeli. Örneğin, elektronik ticaret alışverişlerinin tesliminde, Posta Kanunu hükümlerine tabi olduğu için, kargonun içine açılıp bakılamıyor. Pazaryeri alışverişlerinde kargonun içinden ne çıkacağı sürprizi sona ermeli. Bu konunun da yeni düzenlemede yer almasını isterdik. Bu konu Posta Kanunu ile birlikte ele alınmalı. Paketlerde doğru ürün çıksa bile hatalı ya da hasarlı olabiliyor."