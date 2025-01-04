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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

        Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 14:21 Güncelleme: 04.01.2025 - 14:21
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        10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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        Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ile Hakurk ve Gara bölgelerinde 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

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