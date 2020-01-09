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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ve mevkidaşı Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim ile başkent Bağdat'ta görüşmeler gerçekleştirdi.

"YOĞUN BİR DİPLOMASİ YÜRÜTTÜK"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yaptığı basın açıklamasında özetle şöyle konuştu: "Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından bölgede gerilim yükseldi. Biz bu süreçte yoğun bir diplomasi yürüttük. Biz Türkiye olarak Irak'ın yabancı güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz.

"IRAK'IN YETERİNCE SORUNU VAR"

Çünkü Irak'ın kendine has PKK ve DEAŞ gibi sorunları var. Burada Iraklı yetkililerle bunları konuşup, ele aldık. Irak'ın istikrarı bizim için çok önemlidir. Biz bundan sonra yine Irak'ın istikrarına, terörle mücadelesine destek sağlayacağız.

"IRAKLA BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ"

DEAŞ'ın tekrar ortaya çıkmasına fırsat vermeyeceğiz. PKK'nın Irak ve bizi rahatsız edecek hareketlere girmesine izin vermeyeceğiz. Irak'ın yeniden kalkınması için görüşmelerde bulunduk. Irak için gereken projelerin hayata geçmesi için birlikte çalışacağız. Su konusunda, güvenlik konusundaki çalışmaların başarıya ulaşması için elimizden geleceğiz.

"IRAK HALKININ HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Kardeş Irak halkının her zaman yanında olacağız. Birlikte çalışırsak sorunları birlikte aşarız. Irak'ın misafirperverliği için teşekkür ediyorum."