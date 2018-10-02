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Son dakika... Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih oldu

Son dakika... Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih oldu. 219 oy alan KYB'nin adayı Berhem Salih, geçerli oyların çoğunluğunu elde ederek Irak'ın 4'üncü cumhurbaşkanı oldu. Salih, seçildikten sonra mecliste yemin etti. Yemin konuşmasında Salih, "Irak’ın birliğini muhafaza edeceğim." dedi. Habertürk'ten Çetiner Çetin'in görüştüğü Behram Salih, "Birinci hedefim Türkiye ile normalleşmeyi sağlamak olacak" demişti

02.10.2018 - 21:17 | Güncelleme:

Irak Meclisi, Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) adayı Berhem Salih'i yeni Cumhurbaşkanı seçti. Irak meclisindeki ikinci tur gizli oylamaya 329 milletvekilinden 272'si katıldı. 219 oy alan KYB'nin adayı Berhem Salih, geçerli oyların çoğunluğunu elde ederek Irak'ın 4'üncü cumhurbaşkanı oldu.

Salih, seçildikten sonra mecliste yemin etti. Yemin konuşmasında Salih, "Irak’ın birliğini muhafaza edeceğim." dedi.

Salih ayrıca, "Sadece belli bir bileşenin değil, tüm Irak’ın cumhurbaşkanı olacağım." ifadelerini kullandı.

Behram Salih Celal Talabani'nin hayatta olduğu dönemde Irak Başbakan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Bir dönem Kürt yönetiminin Başbakanlık görevini de sürdürdü. Salih Batı ile özelliklede Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir tutum sergilemek istediğini her fırsatta dile getiriyor.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in Bayram'dan önce görüştüğü Behram Salih, "Birinci hedefim Türkiye ile normalleşmeyi sağlamak olacak" demişti.

KDP ve KYB arasında 17:00'ye kadar tek aday ile çıkma hususunda bir ittifak vardı. Ancak Son anda KDP'nin Bölgesel Hükümetin Başbakanlığı görevini vermeme konusundaki tavrı nedeniyle Behram Salih adaylığını tekrarladı ve kazandı.

SEÇİME İLİŞKİN TÜRK DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “IKBY Parlamento seçimlerinin barışçıl bir şekilde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un 30 Eylül 2018 tarihinde IKBY’de düzenlenen Parlamento seçimlerine ilişkin bir soruya cevaben, “IKBY Parlamento seçimlerinin barışçıl bir şekilde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Seçim sonuçlarının, Irak’ın birlik ve bütünlüğünün korunması ve ülkede istikrarın sağlanması bakımından hayırlı olmasını diliyoruz” ifadesini kullandı.

 

 

 

 

 

 

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