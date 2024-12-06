Irak: Suriye'ye müdahaleyi düşünmüyoruz

Irak Suriye'ye müdahaleyi düşünmüyor
Irak hükümet sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre Irak, Suriye'ye askerî müdahalede bulunmayacak.
Giriş: 06.12.2024 - 20:54 Güncelleme: 06.12.2024 - 21:00
Irak, İran ve Suriye Dışişleri Bakanları zirvesinde ortak tavır ön plana çıkarken Irak Hükümet Sözcüsü Suriye'ye askeri müdahalede bulunmayacaklarını açıkladı.
Suriye'nin toprak bütünlüğünün bölge için önemi vurgulanan zirvede, bölge için tehlikeli olabilecek süreçlerin önüne geçilmesi için ortak adımlar atılacağı açıklanmıştı.
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