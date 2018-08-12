Irak, ülkedeki İran bankalarıyla dolar alışverişini durdurma kararı aldı. Irak Dışişleri Bakanlık Sözcüsü Ahmet Mahcub yaptırımları kınarken İbadi uygulayacaklarını ifade etmişti.

Irak Merkez Bankası'nın ülkede bulunan bankalara gönderdiği yazısında, buradaki İranlı banka şubeleriyle dolar alışverişinin yasaklandığı bildirildi.

Irak Başbakanlık Sözcüsü Saad el-Hadisi de yaptığı açıklamada, "Irak, ABD'nin uyguladığı yaptırım sürecinde İran ile ticarette dolar alışverişini durdurmak zorunda kalacak. İran ile bu yaptırımlar varken ticari ilişki düzeyini korumak zor olacak." dedi.

Saad el-Hadisi, ülkesinin, İran ile ticarette yaptırımların etkisini hafifletmek için başka yöntemler geliştireceğini kaydetti.

ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR GELMİŞTİ

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ABD'nin İran'a yaptırımlarını uygulayacaklarını ifade etmişti.

Irak Dışişleri Bakanlık Sözcüsü Ahmet Mahcub, yaptığı yazılı açıklamada ise, "Irak, herhangi bir ülkeye uygulanan ve tüm katmanlarıyla halkına zarar veren her türlü ambargoyu reddediyor. Krizlerde yanımızda duran komşu ülke İran'ın onurlu tavrını da unutmayız" ifadelerini kullanmıştı.

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