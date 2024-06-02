Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde 14 PKK'lı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada, terörün kaynağında yok edilmesi için operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.