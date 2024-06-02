Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
Giriş: 02.06.2024 - 12:14 Güncelleme: 02.06.2024 - 12:14
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde 14 PKK'lı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Açıklamada, terörün kaynağında yok edilmesi için operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.
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