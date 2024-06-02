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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Irak ve Suriye'de 16 terörist etkisiz!

        Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 12:14 Güncelleme: 02.06.2024 - 12:14
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        Irak ve Suriye'de 16 terörist etkisiz!
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        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde 14 PKK'lı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

        Açıklamada, terörün kaynağında yok edilmesi için operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

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