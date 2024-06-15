Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerindeki 8 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.