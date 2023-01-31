Olay, 23 Ocak günü saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Kebapçıda çalışan Irak uyruklu E.A., gece saatlerinde işten çıkıp, evlerine gitti. Açık olan kapıdan içeri giren E.A., evlerinin koridorunda tanımadığı uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mehmet Ali Karaalp ile karşılaştı.

DHA'da yer alan habere göre hastaneye kaldırılan Karaalp hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasından tespit edilip yakalanan ve Karaalp'i hırsız sandığını söyleyen E.A., tutuklandı.

Adana'da işten çıkıp evlerine dönen E.A. (15), koridorda karşılaştığı, tanımadığı ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mehmet Ali Karaalp'i (32) kovalayıp, sokakta bıçakladı.

Yaşanan arbedenin ardından Karaalp kaçarken, E.A. ise peşinden koştu. Sokakta da devam eden kavgada E.A., Karaalp´i göğsünden bıçakladı. Mehmet Ali Karaalp kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. E.A.´nın, olayın ardından sokakta koştuğu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI

Mehmet Ali Karaalp yerde yatarken gören kişinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ilk müdahalesini yaptığı Karaalp´i ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak Karaalp, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti. Polis, evine yaptığı baskında E.A.´yı gözaltına aldı.