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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Iraklı çocuk, hırsız sandığı kişiyi öldürdü!
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Iraklı çocuk, evlerine gireni hırsız sanıp öldürdü

Adana'da feci bir olay meydana geldi. Kentte 15 yaşındaki bir çocuk, evlerine giren ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen kişiyi hırsız sanıp öldürdü

Son dakika: Iraklı çocuk, hırsız sandığı kişiyi öldürdü!
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DHA

Adana'da işten çıkıp evlerine dönen E.A. (15), koridorda karşılaştığı, tanımadığı ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mehmet Ali Karaalp'i (32) kovalayıp, sokakta bıçakladı.

DHA'da yer alan habere göre hastaneye kaldırılan Karaalp hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasından tespit edilip yakalanan ve Karaalp'i hırsız sandığını söyleyen E.A., tutuklandı.

Olay, 23 Ocak günü saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Kebapçıda çalışan Irak uyruklu E.A., gece saatlerinde işten çıkıp, evlerine gitti. Açık olan kapıdan içeri giren E.A., evlerinin koridorunda tanımadığı uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mehmet Ali Karaalp ile karşılaştı.

Yaşanan arbedenin ardından Karaalp kaçarken, E.A. ise peşinden koştu. Sokakta da devam eden kavgada E.A., Karaalp´i göğsünden bıçakladı. Mehmet Ali Karaalp kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. E.A.´nın, olayın ardından sokakta koştuğu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI

Mehmet Ali Karaalp yerde yatarken gören kişinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ilk müdahalesini yaptığı Karaalp´i ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak Karaalp, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti. Polis, evine yaptığı baskında E.A.´yı gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden E.A., Karaalp'i hırsız sandığını ve ailesine zarar vermiş olabileceğini düşünerek kavga ettiklerini, amacının öldürmek olmadığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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