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İran'da 24 saatte korkunç can kaybı!

İran'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 337 artarak 30 bin 712 oldu. Günlük vaka sayısı 4 bin 251 olarak açıklanırken ülkedeki 31 eyaletten 30'unun 'kırmızı' ve 'riskli bölge' olarak tanımlandığı bildirildi

SON DAKİKA! İran'da 24 saatte korkunç can kaybı! - Haberler
AA

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 337 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 4 bin 251 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari, salgın kaynaklı toplam can kaybının 30 bin 712'ye, vaka sayısının da 534 bin 631'e çıktığını aktardı.

5 BİNE YAKIN AĞIR HASTA VAR

AA'da yer alan habere göre virüse yakalanan hastalardan 4 bin 771'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 431 bin 360'a ulaştığı bilgisini verdi. Lari, ülkede toplam 4 milyon 540 bin 455 kişiye test yapıldığını aktardı.

31 EYALETİN 30'U 'KIRMIZI' VE 'RİSKLİ BÖLGE'

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 30'unun "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi. Vakaların artması nedeniyle başkent Tahran, Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidildi.

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