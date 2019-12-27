İran'ın Buşehr vilayeti, 4,9 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Amerikan Deprem Araştırmaları Merkezi ise depremin büyüklüğünü 5,1 olarak duyurdu.
Yerel yetkililer, Buşehr Nükleer Santrali'nin depremde hasar görmediğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor.
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