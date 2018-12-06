İran'ın Çabahar kentinde bomba yüklü araç patlatıldı. İran Devlet Televizyonu, bombalı saldırıda en az 3 kişinin öldüğünü, çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu. Saldırıda, emniyet müdürünün hayatını kaybettiği belirtildi.

Bir yetkili televizyona yaptığı açıklamada, bombanın bir polis karakolu yakınında bir araçta infilak ettiğini söyledi.

Televizyon haberinde, bir intihar bombacısının polis merkezi yakınında durdurulması üzerine bombayı patlattığı belirtildi.

IRNA ajansı da olayın olduğu yerin yakınlarından silah sesleri duyulduğunu haber verdi.

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