Son dakika bilgilerine göre, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına ilişkin, "ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını şiddetle kınıyoruz, Türk halkının ve hükümetinin yanındayız." dedi.
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