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Son dakika: İran'dan Türkiye'ye bir destek daha!

Son dakika... ABD'nin Donald Trump'ın başkanlığında sergilediği agresif tavırlar dünyadan büyük tepki alıyor. ABD ile Türkiye arasında gerginleşen ilişkilerin ardından dövizde hareketlenme yaşadı. Brunson'un tutukluluğu üzerinden Türkiye'yi yaptırımla tehdit eden ABD'ye bir tepki de İran'dan geldi. ABD'nin yaptırım kararı aldığı İran, Türkiye'ye büyük destek verdi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in açıklamasının ardından bir açıklamada Dışişleri Sözcüsü Behram Kasımi'den geldi. Kasımi, "Türkiye'nin her daim yanındayız" dedi

11.08.2018 - 23:38 | Güncelleme: DHA

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD’nin Türkiye’ye karşı izlediği politikayı eleştirerek, "İran devleti ve halkı olarak her zaman Türk halkı ve devletinin yanında yer aldık ve alacağız" dedi.
İran devlet televizyonunda açıklamalarda bulunan Kasımi, " Türkiye yalnız değil. Türk halkı kendini yalnız hissetmesin. Daima Türklerin yanında olacağız ve yapabileceğimiz her türlü desteği hazırız" diye konuştu.

Türkiye’nin sınırları dışından yapılan baskılara karşı mutlaka başarı sağlayacağını söyleyen İranlı Sözcü, "Milletlerin iradesi zorla ve baskıyla değiştirilemez" şeklinde konuştu.

Türkiye ve İran’ın oluşan yeni şartlarda birbirine gereken yardımı verebileceğini kaydeden Kasımi, "Birbirimize iyi ortak olabiliriz" diye konuştu.

ZARİF DE DESTEK VERMİŞTİ

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Türkiye'ye yönelik başlattığı baskılara karşı Türkiye'nin yanında olduklarını duyurmuştu.

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