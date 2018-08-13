İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ayki Tahran ile önkoşulsuz görüşmeler yapma teklifini reddederek, ABD ile doğrudan görüşme yapılmasını yasakladığını belirtti.

İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, Hamaney "Amerika ile herhangi bir görüşme yapmayı yasaklıyorum. Amerika hiçbir zaman görüşmelerde vaatlerine sadık kalmaz. Sadece boş sözler verir. Ve görüşmelerde elde etmeyi hedeflediği şeylerden asla geri adım atmaz" dedi.

ABD makamlarının İran konusundaki son açıklamalarını "utanmazlık" olarak yorumlayan Hamaney şunları söyledi: "ABD, ekonomik yaptırımlar dışında iki şeyi daha ortaya atıyor: Birincisi savaş, diğeri müzakere önerisi. Savaşın hayaletini gündeme getirerek korkakları korkutmaya çalışıyorlar. Müzakere önerisi ile de sıradan bir oyunu oynuyorlar. Birileri müzakere ön koşulsuz olacak diyor diğeri koşullar koyuyor. Halkıma bu konuda iki cümle söyleyeceğim; Savaş olmayacak ve müzakere de yapılmayacak."



İran'ın ancak ABD baskısından etkilemediği otoriteye ulaştığında Washington yönetimiyle ile müzakere masasına oturabileceğini söyleyen Hamaney, "Bugün bu koşullar yok. Nasıl ki kurucu liderimiz Ayetullah Humeyni ABD'yle görüşmeyi yasakladıysa ben de yasaklıyorum" dedi.

Bir süre önce ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşebileceği yönünde bir açıklama yapmış, Ruhani ise görüşme için ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesini şart koşmuştu.

Donald Trump, bir süre önce ABD'yi nükleer anlaşmadan çekerek İran'a yönelik yaptırımlara geri dönme kararı almıştı.

RUHANİ YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ

İran Lideri Ali Hamaney, ülkenin bugünkü sorununun milli paranın değer kaybetmesi olduğunu ve bunun sadece dış etkilerle ortaya çıkmadığını söyledi.

İran resmi ajansı İRNA'nın haberine göre, Hamaney, çeşitli kesimlerden halk temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda ekonomik durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Halkın geçim derdiyle uğraştığının farkında olduklarını belirten Hamaney, "İran'ın bugünkü sorunu milli paranın değer kaybetmesidir. Uzmanlar ve yetkililer, bu durumun sadece dış etkilerle ortaya çıkmadığı konusunda görüş birliğindeler." dedi.

Hamaney, ambargoların ekonomi üzerinde mutlaka etkili olduğunu ancak sorunların temelinde uygulamalarla ilgili durum olduğunu belirterek, üstü kapalı şekilde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetini eleştirdi.

Dikkatli, zamanında ve daha iyi düşenerek adım atıldığında ambargoların etkisinin azalacağını vurgulayan Hamaney, döviz konusundaki kötüye kullanımın icra politikası ve yönetimle ilgili olduğunun altını çizdi.

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