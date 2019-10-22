Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı aleyhine manipülasyon çabalarına İran'ın İspanyolca yayın yapan devlet televizyonu HİSPAN da katıldı.

Kanal, örgütün Tel Abyad şehrinde tuzakladığı mayının patlamasından kaçan sivillerin fotoğrafını çarpıtmaya çalıştı.

Kanal, sosyal medya hesabından yaptığı İspanyolca paylaşımda, "Türk Ordusu'nun Suriye'nin kuzeyine düzenlediği saldırı sivillerin hayatını tehlikeye attı" ifadesini kullandı.

Ancak, bölgede bulunan AA fotomuhabiri, Tel Abyad kentinde YPG/PKK'nın tuzakladığı mayının patlaması sonucu yaralanan sivillere Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) yardım ettiği görüntülere objektifini çevirdi.

Harekat aleyhine karalama yapmak için kullanılan karelerin, örgütün tuzakladığı mayının patlaması sonucu kaydedildiği ortaya çıktı.

İLK KEZ OLMUYOR

Daha önce YPG/PKK terör örgütü yandaşları da, 'Barış Pınarı Harekatı'nı karalamak sosyal medya üzerinden kampanya başlatmıştı.

Terör örgütü yanlısı bir hesap, Türk ordusunun kimyasal silah kullandığı yalanıyla hastanede müdahale eden bir kişinin görüntüsünü paylaşmıştı. Ancak Suriye'de Esad rejiminin kimyasal saldırıları sonrasında Nisan 2017'de saldırıdan etkilenen bir kişinin görüldüğü fotoğrafın ayrı bir mecrada yayımlandığı ortaya çıktı.

Manipülatör bir başka hesap da, Suriye rejiminin Doğu Guta bölgesine düzenlediği hava saldırısının göründüğü Mart 2018'e ait bir fotoğrafla İsrail'in Gazze'ye düzenlediği operasyon sırasında Ocak 2008 tarihli fosfor bombasının bıraktığı alev izlerinin yerleşim yerlerinin üzerinde görüldüğü fotoğrafı operasyon sırasında çekilmiş gibi çarpıtmaya uğraşmıştı.