Şok! Hepsi yalan çıktı! 0:00 / 0:00

İHA

Alınan bilgiye göre, Esenler’de faaliyet gösteren bir firmanın sahibi Maks G. isimli şüpheli, sürekli olarak ‘tehdit edildiğini’ söyleyerek polis koruması almak için beyanda bulundu.

Gelen şikayet üzerine inceleme başlatan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maks G. isimli iş adamını tehdit edenlerin gerçek olup olmadığını araştırdı.

Yapılan geniş çaplı çalışmalar neticesinde Maks G.'nin polis koruması almak için yalan beyanda bulunduğu belirlendi.

Emniyet ekipleri Maks G. ve İ.G. ile S.Ç. isimli şahısları gözaltına alarak, polis merkezine götürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İ.G. savcılık tarafından, Maks G. ile S.Ç. ise mahkeme kararıyla yurtdışı yasağı getirilerek serbest bırakıldı.