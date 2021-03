İş insanı cinayetinde yeni gelişme! 0:00 / 0:00

Eyüpsultan'da 10 Şubat 2018 günü parkta bir erkek cesedi bulunması üzerine harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cansız bedenin iş insanı Yaşar Tekmanlı’ya ait olduğunu belirledi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, iş insanının pantolonunun cebinde bir not bulundu. Notta "Ahmet C. ile Selim C.'ye herhangi borcum olmamasına rağmen beni ve ailemi tehdit ediyorlar" yazıyordu. Nottan yola çıkan emniyet güçleri, cinayeti kısa sürede çözdü.

YALOVA’DAN KAÇIRILMIŞTI

Tekmanlı, Yalova'dan kaçırılıp getirildiği İstanbul'da öldürülmüştü. Polis şüphelileri kısa sürede tespit etti. Zanlılar Ahmet C. ve Selami C.'nin iş insanını öldürtmek için 'Arap Çetesi' ile anlaştığı belirlendi. Katil zanlısı Ümit A., azmettirici olduğu iddia edilen Ahmet C. ve Selami C. gözaltına alındı. Yargılama sonucunda üç şüpheli ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İTİRAZ REDDEDİLDİ, CEZA ONANDI

Yerel mahkeme tarafından verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını Yargıtay bir yıl önce onadı. Hüküm giyen şüpheliler cezaya itiraz ederek Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na başvurdu. Yargıtay 1. Ceza Kurulu tarafından incelenen dosyadan bir kez daha karar çıktı. Kurul, itirazı reddetti. Üç katil zanlısı hakkında “tasarlayarak adam öldürmek” suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı.

“BABAMIN KANI YERDE KALMADI”

Öldürülen iş insanının 24 yaşındaki şarkıcı oğlu Gökalp Tekmanlı, Habertürk'e konuştu. Çetenin kendilerini defalarca tehdit ettiğini anlatan Tekmanlı “Hak ettikleri cezayı aldılar. Müzik hayatıma rahat devam ediyorum. Ailem rahatladı. Babamın kanı yerde kalmadı” dedi.