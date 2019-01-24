Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bilişim sektöründeki mesleklerde İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarında günlük ödeme miktarını 75 TL'den 85 TL'ye çıkardıklarını duyurdu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Kamu-Sen tarafından düzenlenen "Endüstri 4.0 ve Sendikaların Geleceği" programında konuşuyor.

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