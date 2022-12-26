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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Hatay'da işçileri taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
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Hatay'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi, 14 kişi yaralandı

Hatay'da feci bir kaza meydana geldi. Kentte tarım işçilerini taşıyan bir minibüs yol kenarına devrildi. Kazada 14 kişi yaralandı

Son dakika: Hatay'da işçileri taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
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AA

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

AA'da yer alan habere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen tarım işçilerini taşıyan midibüs, Yeniyurt mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan 14 tarım işçisini çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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