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İşkenceci babanın cezası açıklandı! 0:00 / 0:00

AA

2. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık Ramazan Çakmak ve avukatı ile davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği avukatları da hazır bulundu.

AA'nın haberine göre, sanık Çakmak, son savunmasında yaşananlar nedeniyle pişman olduğunu dile getirdi. Mahkeme heyeti ise çocukların adli tıp raporlarını inceleyerek, mağdurların işkence yoluyla darbedildiğine kanaat getirdi.

3 ÇOCUĞA İŞKENCEYE 34 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme "eziyet etme" ve "hürriyetinden yoksun bırakma" suçunu 3 çocuğu için de işlediği gerekçesiyle sanık Ramazan Çakmak'a 34 yıl hapis cezası ve tutuklanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa'da 17 Eylül 2020'de 4 çocuğundan 3'üne şiddet uyguladığı iddia edilen baba Ramazan Çakmak tutuklanmış, sanık hakkında hazırlanan iddianamede "eziyet etme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.