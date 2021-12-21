Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında meydana gelecek su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. 21 Aralık 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 21 Aralık 2021 İSKİ su kesintisi

21 ARALIK İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Kumburgaz Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.12.2021 09:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.12.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : İzzet Paşa Mah,Kuştepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.12.2021 09:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI 21 ARALIK

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