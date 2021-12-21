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Son dakika: İSKİ 21 Aralık kesintileri: İstanbul'da 2 ilçede su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 21 Aralık Salı günü İstanbul'da yaşanacak su kesintilerini açıkladı. İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında yaşayan vatandaşlar gün içinde arıza, bakım ve onarım çalışmalarının neden olacağı su kesintilerini araştırıyor. İstanbul'da sular ne zaman gelecek, su kesintisi olan ilçeler ne? İSKİ son dakika su kesintileri

Son dakika: İSKİ 21 Aralık kesintileri: İstanbul'da 2 ilçede su kesintisi

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında meydana gelecek su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. 21 Aralık 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 21 Aralık 2021 İSKİ su kesintisi

21 ARALIK İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Kumburgaz Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.12.2021 09:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.12.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : İzzet Paşa Mah,Kuştepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.12.2021 09:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI 21 ARALIK

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