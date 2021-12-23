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Haberler Gündem Son dakika: İSKİ 23 Aralık su kesintileri! İstanbul'da 2 ilçede su kesintisi
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Son dakika: İSKİ 23 Aralık su kesintileri ne? İstanbul'da 2 ilçede su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından düzenli olarak açıklanan İstanbul su kesintisi duyuruları vatandaşların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla düşmesi ve ülke genelinde yağışlı havaların etkili olması İstanbul'da arıza ve su kesintisi yaşanacak ilçeler ne sorusunu gündeme getirdi. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ son dakika su kesintisi

Son dakika: İSKİ 23 Aralık su kesintileri! İstanbul'da 2 ilçede su kesintisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağış beklentisini açıkladı, vatandaşın gözleri su kesintisi duyurularına çevrildi. İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında meydana gelecek su kesintilerini her gün düzenli olarak paylaşıyor. İstanbul barajlarının doluluk oranlarının su seviyelerindeki düşüş bir süredir İstanbulluların gündeminde. 23 Aralık 2021 tarihinde İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 23 Aralık 2021 İSKİ su kesintisi

23 ARALIK İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Havaalanı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.12.2021 04:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Kurtköy Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 23.12.2021 09:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI 23 ARALIK

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