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Haberler Gündem Son dakika: İSKİ 6 Aralık İstanbul su kesintisi olan ilçeler ne?
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Son dakika: İSKİ 6 Aralık su kesintisi olan ilçeler ne? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da 6 Aralık Pazartesi günü kaydedilen su kesintileri duyuruları merak ediliyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) planlı arıza ve su kesintisi olan ilçeleri araştırıyor. İSKİ 6 Aralık su kesintisi olan ilçeler ne? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Son dakika: İSKİ 6 Aralık İstanbul su kesintisi olan ilçeler ne?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında meydana gelecek su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. 6 Aralık 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 6 Aralık 2021 İSKİ su kesintisi

6 ARALIK İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Başakşehir Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.12.2021 09:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 06.12.2021 08:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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