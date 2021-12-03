İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında sağanak yağış ve lodosun etkisiyle meydana gelecek su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. 3 Aralık 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 3 Aralık 2021 İSKİ su kesintisi
3 ARALIK İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Fatih Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|03.12.2021 03:55
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bayrampaşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kocatepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|03.12.2021 08:35
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2021 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Huzur Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|03.12.2021 08:49
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 3 ARALIK
— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) December 3, 2021
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