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AA

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 3 günde 52 bin 188 arttı.

Sağlık Bakanlığı, cuma günü 1 milyon 46 bin 132 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını son 3 günde 52 bin 188 artışla bugün 1 milyon 98 bin 320 olarak güncelledi.

İspanya'da ayrıca pandemi kaynaklı ölümlerde sayının cuma gününden bu yana 279 arttığı görüldü.

Bakanlık, son 7 günde 628 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 35 bin 31'e çıktığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığında oluşturulan Kovid-19 ile Mücadele Komisyonunun Başkanı Fernando Simon, düzenlediği basın toplantısında, "Bu zamana kadar alınan önlemlerin en büyük amacı hastanelerde olası bir kuyruğu, yoğunlaşmayı önlemek. Mevcut durumda bazı hastanelerde durum kritik olsa da ülke genelinde Kovid-19 hastalarının hastanelerdeki doluluk oranı yüzde 13,7, bu oran yoğun bakımlarda yüzde 24,2. Ama bazı özerk yönetimlerde yüzde 40'ı buldu. Yoğunluğu önlemek çok önemli." dedi.

Bu arada sol koalisyon hükümetinin pazar günü aldığı kararla yasal sınır olduğundan şimdilik sadece 15 gün süreyle ilan edilen ancak 9 Mayıs'a kadar uzatılmak istenen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına başlandı.

Buna göre ülke genelinde saat 23.00 ila 06.00'da sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Katalonya ve Castilla y Leon gibi bazı özerk yönetimler bunu bir saat (22.00) öne, Madrid, Valensiya, Extremadura özerk bölgeleri ise bir saat ileriye (24.00) aldı.

Ayrıca kuzeydeki Asturias ve Aragon özerk yönetimleri kendi bölgelerinde giriş ve çıkışı yasaklayan serbest dolaşıma kısıtlamalar getirdi.

Diğer yerel yönetimler, serbest dolaşım kısıtlamasını sadece salgının yoğun görüldüğü mahallelerde uyguluyor.

OHAL kapsamında ülkede genelinde aile veya arkadaş arası toplanmalarda en fazla 6 kişinin bir araya gelmesine izin veriliyor.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 890 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 102 artarak 44 bin 998'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 20 bin 890 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 894 bin 690'a yükseldi.

Bir günde 321 bin 113 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 29 milyon 729 bin 949 oldu.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle 7 bin 850 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğü, bunlardan 743'ünün yoğun bakımda olduğu açıklandı.

ÜLKEDE YEREL ÖNLEMLER SIKILAŞTIRILIYOR

Bu arada ülkede ulusal karantina kararı almaktan kaçınan İngiliz hükümeti, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yerel önlemleri sıkılaştırıyor.

İngiltere'de Nottingham, Broxtowe, Gedling, Rushcliffe ve Warrington bölgelerinin artan vakalar nedeniyle "çok yüksek Kovid-19 uyarı seviyesine" dahil edildiği bildirildi. Buna göre bu bölgelerde bar ve benzeri eğlence mekanlarının kapanacağı, şehirdeki farklı hane üyelerinin kapalı ve açık mekanlarda bir araya gelmesinin de yasaklanacağı açıklandı.

Daha önce Kovid-19 vakalarındaki ciddi artış nedeniyle Merseyside, Lancashire, Manchester ve Güney Yorkshire bölgeleri de "çok yüksek Kovid-19 uyarı seviyesi"ne dahil edilmişti.

3 AŞAMALI YEREL KOVİD-19 UYARI SEVİYELERİ

Ülkede virüsün artış hızına bağlı olarak devreye girecek "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak üzere 3 aşamalı kısıtlamalar duyurulmuştu.

İlk aşama, kapalı veya açık alanlarda buluşmaların 6 kişiyle sınırlandırılmasını, barlar ve restoranların yerel saatle 22.00'de kapanmasını içeriyor.

İkinci aşamada farklı hane üyelerinin kapalı mekanlarda görüşmeleri yasaklanırken, üçüncü aşama ise bu önlemlerin yanı sıra barlar ve restoranların kapatılmasını öngörüyor.