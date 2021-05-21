İsrail'de muhalefetten Netanyahu'ya tepki! 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

İsrailli bazı muhalifler, Tel Aviv yönetiminin Hamas ile ateşkese varmasından dolayı Başbakan Binyamin Netanyahu'yu eleştirdi.

Netanyahu'nun partisi Likud'dan ayrılarak Yeni Umut Partisi'ni kuran Gideon Saar, ateşkes nedeniyle İsrail Başbakanı'na yüklendi.

Milletvekili Saar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ateşkes anlaşmasını "utanç verici" şeklinde niteleyerek, "Dünyanın en iyi istihbarat servisi ve hava kuvvetleriyle Netanyahu, Hamas'tan koşulsuz ateşkes çıkarmayı başardı." ifadesini kullandı.

Aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Yamina Partisi Milletvekili Ayelet Şaked de Hamas ile varılan ateşkese atıfta bulunarak , "Koşulsuz bir ateşkes utanç vericidir." değerlendirmesinde bulundu.

Şaked mesajında, "Zafer çocuklarımızın getirilmesiyle olur." diyerek Hamas’ın elindeki İsrailli askerler konusunu hatırlattı.

İsrail eski Savunma Bakanı veYisrael Beytenu partisi başkanı Avigdor Liberman da Netanyahu'ya ateşkes kararı nedeniyle tepki gösterdi. Liberman, "Netanyahu'nun bir başka başarısızlığı" dedi

İsrail ile Hamas, vardıkları ateşkes anlaşmasının bu gece yerel saatle 02.00'de yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.