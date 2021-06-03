İsrail'den ABD'ye 'Demir Kubbe' talebi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaDemir Kubbe için İsrail'e yardım! SON DAKİKA: ABD'li senatörler harekete geçti
ABONE OL

İsrail'den ABD'ye 1 milyar dolarlık acil yardım talebi! Kongre üyelerinden destek mektubu!

İsrail'in ABD'den 1 milyar dolar acil askeri yardım talebine ABD'li bazı Kongre üyelerinden destek geldi. Amerikan basınında yer alan haberlerde, 55 Kongre üyesi Savunma Bakanı Austin'e İsrail'e destek verilmesi konusunda mektup gönderdi.

Demir Kubbe için İsrail'e yardım! SON DAKİKA: ABD'li senatörler harekete geçti
İsrail'den ABD'ye 'Demir Kubbe' talebi!
0:00 / 0:00
AA

ABD'li bazı Kongre üyeleri, Savunma Bakanı Lloyd Austin'e bir mektup göndererek İsrail'in 1 milyar dolarlık acil ilave askeri yardım talep etmesi durumunda kendilerinin bu talebin karşılanmasına destek vereceklerini bildirdi.

Amerikan medyasına yansıyan ve Kongre kaynaklarına dayandırılan haberlere göre 55 Kongre üyesi, Savunma Bakanı Austin'e İsrail konusunda bir mektup gönderdi.

Temsilciler Meclisi New Jersey vekili Josh Gottheimer'ın öncülük ettiği ve hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi vekillerin imza attığı mektupta, ABD'nin İsrail'in güvenliğine sarsılmaz bir şekilde bağlı olduğunun altı çizildi.

Mektupta İsrail'in acil bir şekilde ABD'den ilave 1 milyar dolar askeri yardım talep etmeye hazırlandığına dikkati çeken vekiller, bu talebin ulaşması halinde kendilerinin buna Kongre'de destek vereceklerini belirtti.

Tel Aviv'i ziyaret eden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, önceki günkü açıklamasında İsrail'in son krizin ardından ABD'den ilave 1 milyar dolar askeri yardım isteyeceğini açıklamıştı.

Halen yıllık 3,8 milyar dolar İsrail'e askeri yardım yapan ABD, Filistinlilere yönelik son saldırılarında İsrail'e koşulsuz destek verdiği gerekçesiyle hem Demokrat Parti içinde hem de Amerikan kamuoyunda tepki toplamıştı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Türklerle mükemmel ilişkilerimiz var
DÜNYA"İlişkilerimiz mükemmel"
SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a tebrik! - Haberler
DÜNYABiden'dan Herzog'a tebrik
Filistinlileri temsil eden bir parti ilk kez İsrail’de hükümete katılacak
DÜNYAİsrailli Araplar, ilk kez hükümette yer alacak
AB, Türkiye-Mısır diyaloğunu memnuniyetle karşıladı
DÜNYAAB, Türkiye-Mısır diyaloğunu memnuniyetle karşıladı
ABD, Mağrip El-Kaidesi liderinin başına 7 milyon dolar ödül koydu
DÜNYAABD'den Mağrip El-Kaidesi liderinin başına 7 milyon ...
Almanya, Rus hava yolu şirketlerine yeniden uçuş izni verdi
DÜNYAAlmanya'dan Rus hava yolu şirketlerine yeniden uçuş ...
Çin Devlet Başkanı Şi: Azerbaycan, Kuşak ve Yol Girişimi için önemli bir ortak
DÜNYAŞi'den Azerbaycan açıklaması
SON DAKİKA: İsrail'de başbakan Netanyahu karşıtı koalisyonda anlaşma sağlandı! - Haberler
DÜNYANetanyahu başbakanlıkta yolun sonuna geldi
Lübnan Başbakanı Diyab: Lübnan kapsamlı bir çöküşün eşiğine geldi
DÜNYALübnan Başbakanı: Lübnan kapsamlı bir çöküşün eşiğine ...
Twitter, isyancıları tehdit ettiği gerekçesiyle Nijerya Devlet Başkanı'nın hesabını askıya aldı
DÜNYATwitter, Nijerya Devlet Başkanı'nın hesabını askıya ...