İsrail'den ABD'ye İran ile ilgili çağrı

Son dakika: İsrail'den ABD'ye İran ile ilgili çağrı

İsrail'den ABD'ye İran ile ilgili çağrı 0:00 / 0:00

AA

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Lapid ile Blinken telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, "İran'ın nükleer eşiğe erişmemesi, Lapid'in yakın zamandaki Kahire ziyareti, barış çemberinin genişletilmesi" konuları ele alındı.

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'in görüşmede Blinken'a "İran ile müzakerelere dönülse bile Tahran'a yönelik yaptırımlar kaldırılmamalı. İran'ın alacağı paralar bizim kapımıza terör ve füze olarak dayanacak." ifadelerini kullandığı aktarıldı.