İsrail'den BAE'ye ilk ziyaret 0:00 / 0:00

Reuters

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Birleşik Arap Emirlikleri’ne ilk resmi ziyaretini gerçekleştireceğini duyurdu.

Bennett'ın, İran ile mücadele eden nükleer müzakerelerin zemininde bölgesel diplomasinin BAE'ye ilk resmi ziyaretini yapacağını belirtildi.

Yapılan açıklamada, Bennett'ın Veliaht Prens Muhammed bin Zayed ile görüşeceği, ekonomik ve askeri bağların güçlendirilmesine ilişkin görüşmeler yapılacağı ifade edildi.

Abu Dabi'den ise henüz görüşmeye ilişkin bir açıklama gelmedi.

İsrail ve BAE uzun süredir gizli güvenlik işbirliğinden yararlanıyordu, ancak geçen yıl ABD'nin aracılık ettiği "İbrahim Anlaşmaları" ile ilişkileri normalleştirme adımı atılmıştı.