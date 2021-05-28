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İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan 'BM soruşturması'na tepki

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin İsrail'in insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına yönelik bağımsız soruşturma kararına İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.

SON DAKİKA: İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan 'BM soruşturması'na tepki - Haberler
İsrail'den BM soruşturmasına tepki!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin (BMİHK) insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına yönelik bağımsız soruşturma kararına tepki gösterdi.

BMİHK'da dün yapılan Filistin Özel Oturumu kapsamında, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği insani hakları suçlarına yönelik bağımsız uluslararası komisyon kurulması ve bu kapsamda soruşturma başlatılmasını kararlaştırdı.

Söz konusu karara, İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.

BM'Yİ İKİYÜZLÜLÜKLE SUÇLADILAR

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, BMİHK'nin 'ikiyüzlü' ve 'İsrail karşıtı' bir örgüt olduğunu öne sürdü.

Yapılan açıklamada, "İsrail, ikiyüzlülük ve absürtlükle yönlendirilen, İsrail karşıtı olan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından alınan bu kararı reddetmektedir" denildi.

BM İSRAİL'İN İNSAN HAKLARI İHLALLERİNİ SORUŞTURACAK

BMİHK, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etti.

Konseyin, işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki "ciddi insan hakları durumunu" görüştüğü özel oturumu sona erdi. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Koordinatörü Pakistan ile Filistin'in ortaklaşa yaptığı başvuru üzerine düzenlenen oturumda, Doğu Kudüs de dahil işgal altındaki Filistin topraklarındaki insan haklarının durumuna ilişkin sunulan karar tasarısı görüşüldü.

Konseyde Almanya, Avusturya ve İngiltere temsilcilerinin karar tasarısı aleyhinde konuşma yapması ve tasarıya hayır oyu istemesi dikkati çekti. Venezuela temsilcisi ise İsrail'in "soykırıma varan insanlık suçlarını" şiddetle kınadıklarını vurguladı. Venezuela'nın yanı sıra Rusya da karar tasarısı için lehte oy kullanılmasını istedi. Pakistan ve Filistin'in ortaklaşa sunduğu tasarı hakkında yapılan konuşmaların ardından 47 üyeli konseyde oylamaya geçildi.

İsrail aleyhindeki karar tasarısı, 14 çekimser, 9 aleyhte, 24 lehte oyla kabul edildi.

Avusturya, Bulgaristan, Kamerun, Çekya, Almanya, Malawi, Marshall Adaları, İngiltere ve Uruguay tasarı aleyhinde oy kullanan ülkeler oldu.

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