İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, "Batı Kudüs’te yer alan Dışişleri Bakanlığı'na ait 'el bombalarının' saklandığı bir depoda göz yaşartıcı gaz bombasının infilak etmesi sonucu bir patlama meydana geldi. Patlamada çevreye salınan gazı soluyan 3 güvenlik görevlisi etkilendi." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde de Bakanlığın, göz yaşartıcı gazın binanın diğer bölümlerine yayılmasını önlemek için çalışanlarına klimaları kapatma ve güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yaptığı belirtildi.

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