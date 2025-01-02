İsrail Hizbullah'ı vurdu
İsrail, Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'a ait füze ateşleme sistemlerini vurdu.
Giriş: 02.01.2025 - 21:43 Güncelleme: 02.01.2025 - 21:58
İsrail, Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'a ait füze ateşleme sistemlerini vurdu. İsrail Ordusu, saldırı öncesi Lübnan Ordusundan talepte bulunduğunu ancak talebin yerine getirilmemesi nedeniyle Hizbullah'a ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
İsrail ile Lübnan arasında 60 günlük bir ateşkes anlaşması bulunuyor.
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