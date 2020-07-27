HABERTURK.COM / AA

İsrail ordusu, Lübnan sınırında yaşayan İsrail vatandaşlarına, bölgede meydana gelen bir "güvenlik olayı" nedeniyle evlerinde kalma çağrısı yaptı ve ardından Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesinde bazı hedefleri vurdu.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “Az önce Cebel Rus (Güney Lübnan) bölgesinde bir güvenlik olayı meydana gelmiştir.” ifadesini kullandı.

Olayın araştırıldığını belirten Adraee, ordunun bölgede yaşayan İsrail vatandaşlarına evlerinde kalma, gerekmedikçe araç kullanımından kaçınma talimatı verdiğini ve açık alanlardaki her tür tarımsal faaliyet ile turistik gezileri yasakladığını kaydetti.

Adraee, olaya ilişkin ayrıntı vermezken İsrail basınında yer alan haberlerde, Hizbullah güçlerinin sınırda İsrail zırhlısını hedef almaya çalıştığı öne sürüldü.

Olayın hemen ardından İsrail ordusu, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini bir süreliğine havan ve topçu atışlarıyla hedef aldı.

Bazı evlerin zarar gördüğü saldırılarda şu ana kadar can kaybı olmadığı belirtiliyor.

Lübnan-İsrail sınır bölgesinde halihazırda sükunetin hakim olduğu gözetleniyor.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail parlamentosunda yaptığı konuşmada, “Kuzey sınırlarımızda yaşananları takip ediyoruz. Politikamız açıktır. İran’ın Suriye sınırımızda askeri konuşlandırmasına izin vermeyeceğiz.” dedi.

İsrail’e karşı Lübnan ve Suriye topraklarından yapılacak her türlü saldırıdan bu ülkelerin yönetimlerinin sorumlu olacağı uyarısında bulunan Netanyahu, İsrail ordusunun her türlü senaryoya hazır olduğunu vurguladı.

HİZBULLAH'TAN MİSİLLEME

Bu arada Lübnan Hizbullahı da sınır bölgesindeki İsrail hedeflerine saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Son gelişmelerin, İsrail ordusunun, Lübnan Hizbullah örgütünün misilleme saldırılarını öngörerek kuzey sınırlarında teyakkuza geçtiği bir zamanda gelmesi dikkati çekti.

Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan havalimanı yakınlarına 20 Temmuz'da düzenlenen saldırıda biri Hizbullah üyesi 5 kişi ölmüştü.

Suriye, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu söylerken, Tel Aviv yönetiminden olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.