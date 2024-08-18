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        Haberler Dünya Ortadoğu Son dakika: İsrail yine Lübnan'a saldırdı! | Dış Haberler

        İsrail yine Lübnan'a saldırdı!

        İsrail, Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 13:16 Güncelleme: 18.08.2024 - 13:16
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        İsrail yine Lübnan'a saldırdı!
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        İsrail ordusuna ait hava araçlarının Lübnan’ın güneyinde seyir halindeki bir motosiklete düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı belirtildi.

        Lübnan resmi ajansı NNA’nın geçtiği habere göre, İsrail ordusuna ait hava araçları sınır bölgesinde yer alan Ayta eş Şaab beldesine hava saldırısı düzenledi.

        Seyir halindeki bir motosikletin hedef alındığı saldırıda 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı kaydedildi.

        Haberde, ölen ve yaralanan kişilerin kimlik bilgileri hakkında detay paylaşılmadı.

        İsrail ordusu, son haftalarda Lübnan'da seyir halindeki motosiklet ve araçlara düzenlediği birçok saldırıda İran destekli Hizbullah mensuplarını hedef almıştı.

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