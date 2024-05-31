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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: İstanbul Boğazı çift yönlü kapatıldı

        İstanbul Boğazı çift yönlü kapatıldı

        İstanbul Boğazı, 176 metre uzunluğundaki CORNELIA isimli gemide yaşanan arıza nedeniyle çift yönlü kapatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 08:43 Güncelleme: 31.05.2024 - 10:00
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        İstanbul Boğazı çift yönlü kapatıldı
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        İstanbul Boğazı'nda gemi arızası nedeniyle boğaz çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı..

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda yapılan açıklamada "İstanbul Boğazı Beşiktaş önlerinde makine arızası yaşayan CORNELIA isimli 176 metre boyundaki gemi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı kılavuz kaptanımız ve Kurtarma-9 römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

        MAKİNE ÇALIŞTIRILDI

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “CORNELIA isimli gemi makinesini çalıştırdı; Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-9 ve KURTARMA-12 Römorkörlerimiz refakatinde Boğaz seyrine devam etmektedir.” denildi.

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