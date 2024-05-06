Son dakika: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, Boğazın kuzey girişinde 64 metre boyundaki kargo gemisinin dümen arızası yapması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.
DHA'nın haberine göre; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Trabzon'dan Bandırma'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde dümen arızası yapan Brabus isimli 64 metre boyundaki kargo gemisi için; Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-10 Römorkörümüz ve KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" denildi.