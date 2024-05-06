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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

        Son dakika: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

        İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, Boğazın kuzey girişinde 64 metre boyundaki kargo gemisinin dümen arızası yapması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 06:57 Güncelleme: 06.05.2024 - 07:05
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        İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
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        İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

        DHA'nın haberine göre; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Trabzon'dan Bandırma'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde dümen arızası yapan Brabus isimli 64 metre boyundaki kargo gemisi için; Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-10 Römorkörümüz ve KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" denildi.

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