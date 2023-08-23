Rumeli Feneri açıklarında petrol tankeri arıza yaptı, gemi trafiği durduruldu
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durdu. Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamada Rusya'dan Çin'e giden petrol tankerinin makine arızası yaptığı ve bu nedenle gemi trafiğinin çift yönlü durdurulduğu kaydedildi
Rusya'dan Çin'e giden petrol tankeri, Rumeli feneri açıklarında makine arızası yaptı.
DHA'nın haberine göre bölgeye kurtarma ekipleri yönlendirildi. Kıyı Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Rusya'dan Çin'e seyir halindeyken Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaşayan GUANYIN isimli 244m boyundaki petrol tankeri için Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA 7 ve 11 Römorkörlerimiz ivedilikle bölgeye yönlendirildi. Gemi trafiği, çift yön geçici olarak askıya alındı."