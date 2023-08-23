İstanbul Boğazı'nda trafik durduruldu! Petrol tankeri arıza yaptı! - En son haberler

İstanbul Boğazı'nda trafik durduruldu! Petrol tankeri arıza yaptı! - En son haberler

Rumeli Feneri açıklarında petrol tankeri arıza yaptı, gemi trafiği durduruldu İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durdu. Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamada Rusya'dan Çin'e giden petrol tankerinin makine arızası yaptığı ve bu nedenle gemi trafiğinin çift yönlü durdurulduğu kaydedildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.08.2023 - 09:52 Güncelleme: 23.08.2023 - 09:59 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL