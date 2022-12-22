Savcılıktan İBB'ye terör soruşturması açıklaması!

DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alımlarla ilgili incelemesini tamamlayarak raporu teslim ettiğini açıkladı.

"TEVDİ RAPORU TESLİM EDİLDİ"

DHA'da yer alan habere göre Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin işe girişine yönelik hazırlanan tevdi raporu Cumhuriyet Başsavcılığımızın memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edilmiştir" denildi.