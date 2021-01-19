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İstanbul'da 3 ilçede kar yağışı başladı

İstanbul'un Sultanbeyli, Çekmeköy, Beykoz ilçelerinde kar yağışı başladı. Yağan kar havadan görüntüledi.

Son dakika: İstanbul'da 3 ilçede kar yağışı başladı - Haberler
İstanbul'da 3 ilçede kar yağışı!
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İHA

İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerinde kar yağışı başladı. Gece boyunca eksinin altına düşen hava sıcaklığı gün içinde kar yağışına dönüştü. Kar yağışı drone ile havadan görüntülendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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