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Son dakika: İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da 21 Ağustos Cumartesi günü meydana gelecek planlı su kesintileri belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 21 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi yaşanacağını açıkladı. İstanbul'da arıza, bakım ve onarım nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? İşte 21 Ağustos İstanbul su kesintisi duyuruları

Son dakika: İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 21 Ağustos 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 21 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi

21 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 21.08.2021 09:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.8.2021 tarihinde saat 1:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Demırkapı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.08.2021 18:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.8.2021 tarihinde saat 21:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Kozyatağı Mah,Bostancı Mah,19 Mayıs Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.08.2021 17:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.8.2021 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 21 AĞUSTOS

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