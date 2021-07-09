İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 9 Temmuz 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 9 Temmuz 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

9 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Karlıbayır Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi Başlama Tarihi : 09.07.2021 08:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Bülbül Mah,Cukur Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.07.2021 05:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Çınar Mah,Küçükyalı Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.07.2021 02:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 9 TEMMUZ

— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) July 9, 2021



