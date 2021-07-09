İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 9 Temmuz 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 9 Temmuz 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları
9 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Karlıbayır Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Yenilemesi
|Başlama Tarihi
|:
|09.07.2021 08:42
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kocatepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Bülbül Mah,Cukur Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|09.07.2021 05:50
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çınar Mah,Küçükyalı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|09.07.2021 02:52
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 9 TEMMUZ
— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) July 9, 2021
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