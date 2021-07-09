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Son dakika: İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ DUYURDU

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İSKİ tarafından açıklanacak planlı su kesintilerini merak ediyordu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı, 9 Temmuz Cuma günü İstanbul'da arıza ve bakım nedeniyle meydana gelecek su kesintilerini açıkladı. 9 Temmuz İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? İşte Temmuz İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

Son dakika: İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ DUYURDU

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 9 Temmuz 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 9 Temmuz 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

9 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Karlıbayır Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 09.07.2021 08:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Bülbül Mah,Cukur Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.07.2021 05:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Çınar Mah,Küçükyalı Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.07.2021 02:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


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